Lof voor Feyenoord-trainer: "Hij heeft zeker toekomst"

Feyenoord won zondag met 2-0 van FC Utrecht. Daarmee hebben de Rotterdammers een reuzenstap gezet richting het kampioenschap. De lof is dan ook voor trainer Giovanni van Bronckhorst, die weleens een mooie carrière tegemoet zou kunnen gaan.



Het is slechts anderhalf jaar geleden dat de oud-international aangesteld werd als hoofdtrainer van de Rotterdammers. "Hij is die anderhalf jaar als trainer niets veranderd", aldus Henk van Stee bij RTV Rijnmond. "Giovanni is een jongen die luistert naar iedereen, maar altijd zijn eigen gang gaat."



Van Stee gaat verder. "Met zijn achtergrond als voetballer en straks een kampioenschap als trainer, heeft hij zeker toekomst. Of hij de volgende stap aankan, wanneer hij met internationale topspelers te maken gaat krijgen, moet je natuurlijk nog afwachten."