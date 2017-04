Ajax-talent geniet: "Ik blijf maar lachen"

Deyovaisio Zeefuik kan zijn geluk niet op na zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. Het talent mocht 'maar' twintig minuten invallen, maar zegt desondanks dat hij zich deze wedstrijd voor eeuwig zal herinneren.



"Ik was als laatste op het veld. Dit blijft in mijn gedachten", aldus een stralende Zeefuik tegenover Ajax TV. "Ik blijf maar lachen. Ik besef het nu, echt een mooi moment voor mij. Van de F1 naar Ajax 1. Wat wil je nog meer?"



De rechtsback zegt terug te kijken op een goede wedstrijd. "Ik heb gedaan wat ik altijd doe, namelijk mijn man uitschakelen en helpen in de aanval", stelt Zeefuik, die zijn kwaliteiten belicht. "Ik ben kopsterk, snel en een speler die voor het team werkt. Ik deed goed mee."