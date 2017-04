"Dit konden we gebruiken, vooral na de deceptie van vorige week"

Ernest Faber was vorige week furieus na de blamage van vorige week, toen FC Groningen met 4-3 verloor van ADO Den Haag. De trainer trok destijds zelfs de vrije dag van de spelers in. Na de 5-1-overwinning die zijn ploeg zondag boekte op PEC Zwolle is de trainer begrijpelijkerwijs een stuk milder.



Faber zegt respect te hebben voor de manier waarop zijn ploeg zich na de blamage van vorige week heeft herpakt. "Dit konden we zeker gebruiken, vooral na deceptie van vorige week. Dan is het niet makkelijk dat je zo terugkomt", zo vertelt de oefenmeester aan FOX Sports.



Faber gaat verder: "De credits dus voor de spelers en de gehele staf. We hebben nu gezien wat onze spelers kunnen. En dat is veel. We moeten alleen stabieler worden." FC Groningen staat op dit moment tiende op de ranglijst en heeft nog uitzicht op een plek die recht geeft op Europese play-offs.