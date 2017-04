Bosz looft opvallende speler: "Hij nam ons bij de hand"

Ajax-trainer Peter Bosz mag uiteindelijk tevreden zijn. Hij zag zijn ploeg met 5-1 winnen van sc Heerenveen. In de eerste 25 minuten kwamen de Amsterdammers echter op achterstand en zag het spel er niet erg goed uit. De speler die dat veranderde is volgens de oefenmeester verdediger Matthijs de Ligt.



"Hij nam ons als zeventienjarige bij de hand en wist de boel om te draaien. Onze organisatie kwam beter te staan en hij nam zelf initiatief bij de 2-1. Dat deed hij geweldig", zo vertelt de trainer aan Ajax Life.



Ook Kasper Dolberg verdient volgens de oefenmeester een pluim. "Ik wilde dat hij een uur gas zou geven, maar in de rust werd al duidelijk dat Nick en Davy eraf moesten en dat er ook andere jongens waren die wat last hadden. Uiteindelijk heeft Kasper het heel goed gedaan", aldus Bosz.