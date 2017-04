Kritiek op Cocu neemt toe: "Daar kun je een trainer op afrekenen"

Na de 1-1 remise tegen ADO Den Haag is het seizoen van PSV definitief als een nachtkaars uitgegaan. De tweede plek is ook niet langer haalbaar, zo lijkt het.



En daardoor neemt de kritiek op trainer Phillip Cocu, die 4,5 jaar geleden in dienst trad, toe. Na twee kampioenschappen sindsdien kreeg hij veel krediet. "Maar dit seizoen was het niet goed", oordeelt clubwatcher Paul Post van Omroep Brabant. "Spelers zijn niet beter geworden, dragende spelers vielen door de mand en als team kon PSV niet meer boven zichzelf uitstijgen. Het sprankelde niet meer. Daar kun je een trainer op afrekenen."



Volgende week zondag wacht het duel tegen rivaal Ajax. "Daarin staat veel op het spel. PSV heeft niet veel meer te winnen, maar alles te verliezen. De club maakt een moeilijke tijd door, veel mensen zijn ontevreden."



Volgens collega Rik Elfrink zal de druk op de leiding louter toenemen als er ook tegen Ajax niet gewonnen wordt..