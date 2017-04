Bosz bluft: 'In deze duels gaat Feyenoord punten laten liggen'

Ajax won vandaag met 5-1 van sc Heerenveen en blijft daardoor in het spoor van koploper Feyenoord, dat op zijn beurt FC Utrecht met 2-0 versloeg.



Het gat is met nog drie duels te gaan nog maar één puntje. Ajax is dus afhankelijk, maar trainer Peter Bosz is er van overtuigd dat de titel binnen is als de komende drie duels allen gewonnen worden. Dat zegt hij tegenover FOX Sports.



"Feyenoord heeft nog twee uitwedstrijden, dat is waar het over het algemeen wat moeilijker gaat. Dat ze vandaag zouden winnen had ik wel verwacht, maar ze moeten nog tegen twee oude ploegen van me. Ik denk dat Feyenoord nog wel een keer morst." Die twee oude ploegen zijn Heracles en Vitesse.





Bosz: "Als wij nog drie competitiewedstrijden winnen, denk ik dat we kampioen zijn." #ajahee #Ajax pic.twitter.com/xVX6Syvv6X — FOX Sports (@FOXSportsnl) 16 april 2017