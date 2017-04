Klaassen erkent: 'daar hadden we even geen antwoord op'

Davy Klaassen genoot vandaag met volle teugen van de prestatie van 'zijn' Ajax, dat sc Heerenveen met 5-1 versloeg. Na de openingsfase wees echter nog niets op een simpele zege.



De Friezen kwamen zelfs op een 0-1 voorsprong via spits Reza Ghoochannejhad. "Het eerste kwartier was niet best", erkent captain Klaassen na afloop tegenover FOX Sports. "We stonden niet goed en kregen geen druk. Heerenveen had heel goed gezien hoe wij druk willen zetten. Zij speelden het gewoon heel aardig, daar hadden we even geen antwoord op. Daarna deden we het beter."



"We hadden vervolgens controle en dan zie je dat sommige jongens mooie acties in huis hebben. Het is dan genieten in het veld. We hebben steeds meer in wedstrijden het gevoel dat je vrij makkelijk gaat winnen, zelfs donderdag had ik dat in de wedstrijd. Als je bijna elke bal wint, ben je eigenlijk alleen maar aan het aanvallen", vervolgt Klaassen, die met Ajax nu nog op twee fronten (Eredivisie en Europa League) meestrijdt. "Als ik onze vorm nu zien en we kunnen dat vasthouden, dan heb ik er alle vertrouwen in."