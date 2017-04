De Ligt: Bulgarije motivatie om te laten zien dat ik het wél kan

Matthijs de Ligt kreeg niet zo lang geleden nog het hele land over zich heen na fouten tegen Bulgarije en Excelsior, maar vandaag toonde de jongeling weer zijn klasse.



De Ajax-verdediger werd in het stadion uitgeroepen tot Man of the Match tijdens de 5-1 zege op sc Heerenveen, waarin hij ook nog trefzeker was. Inmiddels ziet hij de fout van tegen Bulgarije bij zijn Oranje-debuut, zo vertelt hij aan FOX, als 'een motivatie om te laten zien dat hij het wél kan'.





'Man of the Match' De Ligt: "Motivatie om te laten zien dat ik het wel kan." #ajahee #Ajax pic.twitter.com/cZ0IIVHMsU — FOX Sports (@FOXSportsnl) 16 april 2017