'Verrader' Mourinho doet Chelsea pijn op Old Trafford

In de Engelse Premier League is leider Chelsea plots iets minder zeker van de verwachtte landstitel. Na de 32ste speeldag bedraagt de voorsprong op achtervolger Tottenham immers nog maar vier punten. De Blues verloren zondagavond namelijk met 2-0 op het veld van Manchester United.



Scoreverloop:

1-0 (7') Marcus Rashford

2-0 (49') Ander Herrera





