Ajax kwam vandaag op achterstand tegen sc Heerenveen, maar staat inmiddels al op een 5-1 voorsprong. De vijfde werd zojuist gemaakt door miljoenenaanwinst David Neres, die een ongelukkige partij speelde maar dus wel trefzeker was.





Neres scores the fifth Ajax goal of the game! #ajahee pic.twitter.com/weD9mXy6cG