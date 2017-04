Bizar: Utrecht-speler onthult waarom Toornstra geen rood kreeg

Jens Toornstra opende vandaag de score tijdens het duel tussen zijn Feyenoord en oud-werkgever FC Utrecht. Enkele minuten daarvoor had hij echter ook zomaar een tweede gele kaart kunnen krijgen.



De middenvelder greep flink in bij een actie van Sofyan Amrabat, terwijl hij eerder al een prent had ontvangen. De uitleg van arbiter Dennis Higler is erg opmerkelijk. 'Slachtoffer' Amrabat vertelt namelijk: "'Geen moment voor een tweede gele kaart, zei de scheidsrechter'. Maar hij was vól op mijn enkel."



"Ik vroeg ook helemaal niet om een tweede kaart, ik wist niet eens dat hij er eentje had al. Maar ik zei wel tegen de scheidsrechter dat ik inmiddels onder de bulten en builen zat van alles overtredingen. Ik vond niet dat hij slecht floot, maar er waren momenten dat hij ons bestrafte en hen door liet spelen in vergelijkbare situaties. Dan speelt voor je gevoel De Kuip toch een rol bij zijn beslissingen", aldus Amrabat in gesprek met het Algemeen Dagblad.





Higler durfde Toornstra geen tweede geel te geven terwijl hij van achteren Amrabat in de enkels trapte. Regel is geel en rood — M.Ali (@goreme78) 16 april 2017

Iedereen die vindt dat Toornstra 2x geel moest hebben, heeft Amrabat niet gezien #feyutr — Daniel Hut (@LuckyGuy14) 16 april 2017

Overtreding van Toonstra op Amrabat voor de 1-0 was op zeker geel. Hilger zwijnt @GKruys @vdBergRene @RTVUtrechtSport #feyutr — André van Overhagen (@avanoverhagen) 16 april 2017

Toornstra is veel te laat en schopt op de enkel van Amrabat. De Feyenoorder, die al geel heeft, ontsnapt aan een tweede prent. #feyutr — FC Utrecht Match (@fcutrechtmatch) 16 april 2017