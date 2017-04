Ten Hag wijst aan: 'Deze 3 Feyenoorders waren geweldig'

Feyenoord won vandaag met 2-0 van FC Utrecht. De trainer van de Domstedelingen, Erik ten Hag, toonde zich na afloop erg reëel.



"Feyenoord heeft terecht gewonnen. Ik zei het na afloop ook in de kleedkamer; zij wilden nog liever dan wij wilden. Dat gaf, samen met de individuele kwaliteiten, de doorslag", vertelt Ten Hag bij de camera van FOX Sports.



Hij wijst drie specifieke uitblinkers aan: "Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Jens Toornstra waren geweldig. Daar kunnen wij alleen maar van leren. Als Feyenoord deze wilskracht nog drie weken laat zien, hebben we verloren van de kampioen."



Utrecht deed al met al prima mee, maar moest het hoofd buigen na de 2-0. "Die tegengoal na rust kwam voort uit een fout en de 2-0 viel door een geweldige actie van Eljero Elia. Daarna was het over", erkent Ten Hag tot slot.