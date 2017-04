Vormer weet waarom hij geen kans krijgt bij Oranje

Club Brugge heeft vier Nederlanders onder contract staan en volgend seizoen komt daar met Elton Acolatse nog één bij. Eén van hen beseft dat hij niet snel zal moeten hopen op een kans bij Nederland.



"In België vinden ze het gek, dat ik nooit ben uitgenodigd, maar ik houd me er zelf niet zo mee bezig", aldus Ruud Vormer aan De Telegraaf. In Nederland speelde hij voor AZ, Roda JC en Feyenoord.



"Als de kans komt, dan is het mooi, maar ik lig er niet wakker van. Ik denk dat ze me nu als een acht zien, omdat ik daar bij Club Brugge ook speel. En wie lopen daar nu allemaal? Spelers als Strootman, Wijnaldum, Klaassen, Sneijder, Pröpper. Dan heb je natuurlijk wel heel veel concurrentie", aldus de middenvelder.