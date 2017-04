Toornstra erkent: 'Heb hem wel extra bedankt na afloop'

Jens Toornstra opende vandaag de score namens Feyenoord tegen zijn oud-werkgever, FC Utrecht. De middenvelder trof doel op aangeven van spits Nicolai Jorgensen.



"Ik heb Nicolai nog extra bedankt na de wedstrijd. Zijn bal was perfect. Mijn uitvoering kon iets beter, maar het resultaat telt", reageert Toornstra na afloop voor de camera van FOX Sports.



Na rust sleepte Feyenoord de punten binnen. "We zaten ook in de eerste helft wel goed in de wedstrijd. We kregen een aantal kansen, maar scoorden helaas niet.' Uiteindelijk werd het ook nog 2-0. 'Opluchting is dan het goede woord. Want een bal kan dan altijd nog verkeerd vallen. Met 2-0 zit je wat lekkerder."



Van extreme spanning was volgens Toornstra geen sprake. "In de kleedkamer was het deze week vrij rustig. In de buitenwereld was dat inderdaad wel anders. Het is aan ons om ons zoveel mogelijk af te sluiten van de omgeving."





Trefzekere Toornstra: "Nu willen we het afmaken ook, en ik zie dat Heerenveen 1-0 voor staat." #feyutr https://t.co/CMRBxy1LRu pic.twitter.com/gX0kTmuflx — FOX Sports (@FOXSportsnl) 16 april 2017