'Rugnummer Hazard ligt al klaar in Madrid'

Eden Hazard kreeg vrijdag te horen dat hij wederom genomineerd is voor de prestigieuze 'Speler van het Jaar'-trofee in de Premier League. Indien de Rode Duivel zijn nominatie kan verzilveren, zou het al de tweede keer zijn dat hij met deze onderscheiding aan de haal gaat. En mogelijk wordt het meteen zijn laatste wapenfeit in Engeland.



Het blijft namelijk geruchten regenen over een transfer naar Real Madrid en volgens bepaalde Spaanse media wordt de transfer steeds concreter. Zo meldt Don Balon dat coach Zinedine Zidane erin geslaagd is voorzitter om Florentino Pérez te overtuigen alles op Hazard te zetten. Meer nog, er zou zelfs al een rugnummer voor hem klaarliggen.



Zo zou de Rode Duivel ook bij Real met het nummer '10' mogen spelen. Dat is momenteel in het bezit van James Rodriguez maar die zou mogen vertrekken, des te meer indien de transfer van Hazard wordt afgerond. De Franse topspits Karim Benzema ziet de Belg in ieder geval graag komen. "Hazard is een erg goede speler, hij zou zonder twijfel een mooie aanwinst zijn. Hij is het soort speler waar ik van hou", klonk het bij TF1.