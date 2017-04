Liverpool FC heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd om de derde plaats in de Premier League. De ploeg van manager Jurgen Klopp was op bezoek bij West Bromwich Albion met 0-1 te sterk. Roberto Firmino maakte vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd.



Scoreverloop:



0-1 (45+1') Roberto Firmino