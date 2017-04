Feyenoord maakt in eigen huis geen fout tegen FC Utrecht

Feyenoord heeft zondagmiddag hele goede zaken gedaan in de titelstrijd. De Rotterdammers waren in eigen huis met 1-0 te sterk voor FC Utrecht en blijft dus ook na deze speelronde koploper in de Eredivisie.



De thuisploeg was in de eerste helft de betere, maar de grootste kans was voor de Domstedelingen. Gyrano Kerk was al voorbij doelman Brad Jones, maar raakte de paal.



Vlak na rust maakte Jens Toornstra de verlossende treffers voor Feyenoord. Eljero Elia besliste tien minuten voor tijd het duel met een fantastische treffer.



Scoreverloop:



1-0 (48') Jens Toornstra

2-0 (80') Eljero Elia