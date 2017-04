FC Groningen in eigen huis veel te sterk voor PEC Zwolle

FC Groningen heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. De Groningers waren in eigen huis met 5-1 te sterk voor PEC Zwolle en staan daardoor slechts één punt verwijderd van de play-offplaatsen.



Bij de rust stond er voor de thuisploeg al een 3-0 voorsprong op de borden na doelpunten van Bryan Linssen (twee keer) en Mimoun Mahi. Vlak na rust gaf Nicolai Brock-Madsen de Zwollenaren weer wat hoop, maar die bleek van korte duur. Mahi maakte enkele minuten later alweer de 4-1. Ajdin Hrustic bepaalde de eindstand uiteindelijk op 5-1.



Scoreverloop:



1-0 (14') Bryan Linssen

2-0 (19') Mimoun Mahi

3-0 (38') Bryan Linssen

3-1 (46') Nicolai Brock-Madsen

4-1 (53') Mimoun Mahi

5-1 (88') Ajdin Hrustic