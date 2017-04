Marsman wacht moeilijk afscheid: "Doet pijn om hier weg te gaan"

FC Twente gaat na dit seizoen niet verder met doelman Nick Marsman. De sluitpost zal dus opzoek moeten naar een nieuwe werkgever. FOX Sports sprak met de goalie over zijn aanstaande vertrek.



"Er is veel gebeurd de laatste jaren. Ik denk dat het goed is om ergens anders te gaan kijken. Ik heb twee keer met Twente gesproken en we zijn er samen uitgekomen dat het voor mij beter is om weg te gaan", vertelt de 26-jarige keeper.



"Ik haal plezier uit het voetbal hier. Het is een fantastische club en we hebben fantastische supporters. Het doet pijn om hier weg te gaan en dit vertrouwde nest achter me te laten, maar het is goed voor mij om een avontuur aan te gaan", aldus Marsman.