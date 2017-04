Ten Cate en Gullit reageren op geruchten over bondscoachschap

Kees Jansma liet zondagochtend bij de Tafel van Kees weten dat de KNVB op korte termijn een keuze maakt tussen het duo Henk ten Cate/Ruud Gullit en Roger Schmidt voor de vacante positie van bondscoach bij Oranje. Ten Cate heeft echter nog niets gehoord van de voetbalbond, zo laat hij weten aan Voetbal International.



"Ik hou me bezig met wat belangrijk is, de titel en voor de rest niks, want er is niks. Ik heb niets gehoord van de KNVB en ook met niemand gesproken. Meer kan ik er niet over zeggen", vertelt de trainer van Al-Jazira uit Abu Dhabi.



Ook Gullit zegt van niks te weten. "Ik ben niet gebeld en ik weet helemaal nergens van. Verder valt er voor mij niets over te zeggen", aldus de oud-trainer van onder meer Chelsea, Newcastle United en Feyenoord.