Lof voor oud-Eredivisiespeler: 'één van de besten van de wereld'

Tottenham Hotspur wist zaterdagmiddag de druk op leider Chelsea te verhogen en naderde tot op vier punten na een overtuigende 4-0-zege tegen Bournemouth. Eén van de grote uitblinkers bij de Spurs was Moussa Dembélé. De Rode Duivel opende de score met zijn eerste van het seizoen.



Achteraf werd de oud-speler van Willem II en AZ dan ook overstelpt met lof en niet in het minst door zijn coach Mauricio Pochettino. "Mousa is een genie. Hij kan alles met de bal en is één van de meest getalenteerde spelers ter wereld. Ik ben heel blij dat hij kon scoren", citeerde Sporza de Argentijn.



En ook Victor Wanyama, sinds dit seizoen zijn vaste maatje op het middenveld, was erg tevreden met de treffer van Dembélé. "Moussa speelde geweldig. Hij was absoluut één van de beste spelers op het veld. Ik ben blij dat hij eindelijk zijn doelpunt te pakken heeft dit seizoen. Hij verdient het."