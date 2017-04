Hazard tegen ploeggenoot: "Je moet vertrekken"

Eden Hazard is bezig aan een weergaloos seizoen bij Chelsea FC en geldt zelfs als grote favoriet om 'Speler van het Jaar' te worden in de Premier League. Maar dat kan niet van alle Belgen bij de Blues gezegd worden, Michy Batshuayi komt er bijvoorbeeld amper aan te pas onder Antonio Conte. Hazard zou zijn maatje dan ook een goede raad hebben gegeven.



Achter de schermen zou de aanvaller gezegd hebben dat Batshuayi maar een andere ploeg moest opzoeken, door zijn gebrek aan speeltijd. Vóór de schermen is de Rode Duivel net iets gematigder. In gesprek met het Engelse dagblad Metro zegt hij: "Voor een voetballer is het altijd belangrijk om aan spelen toe te komen. En dat is wat er moet gebeuren voor Michy. Lukt het niet bij Chelsea, dan moet hij naar een andere ploeg."



Hazard gaat verder: "Het is niet makkelijk voor hem. Bij Olympique Marseille draaide hij een geweldig seizoen en scoorde hij vanuit alle standen. Ik mag hem mijn vriend noemen en ben begaan met zijn lot. Hij heeft zo ongelooflijk veel kwaliteiten, maar hij moet wel de ruimte krijgen om die te laten zien."





