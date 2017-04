Van Wolfswinkel onthult woorden die Feyenoord-schorsing opleverde

Vitesse verloor gisteren verrassend met 1-0 bij Excelsior. Een extra domper was de gele kaart van Ricky van Wolfswinkel in de blessuretijd, waardoor de spits geschorst is voor het duel met Feyenoord van volgende week.



De topschutter kreeg de kaart voor (te) fel protesteren. Hij mist nu de wedstrijd in de week voor de bekerfinale, van 30 april, waardoor gesteld werd dat het een 'opzettelijk plannetje' zou zijn. Dat is volgens hem zelf echter onzin. "Ik ben een professional en wil elke wedstrijd spelen", zegt een balende Van Wolfswinkel na afloop tegenover FOX Sports.



"Een frustrerende avond en een frustrerend moment. Ik kreeg een elleboogje op m'n hoofd en daar reageer ik te enthousiast op. Ik zei gewoon: zie je het niet ofzo? Maar goed, ik moet daarin slimmer zijn. Ik ben oud en wijs genoeg om het niet te doen, maar ik was gewoon gefrustreerd.."