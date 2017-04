Koeman neemt twijfels rond toekomst Lukaku weg

Romelu Lukaku is goed op weg om dit seizoen topschutter van de Premier League te worden en is ook nog eens genomineerd voor de 'Speler van het Jaar'-toffee. Met één van deze bekroningen zou hij Everton FC alvast door de grote poort verlaten. Want dat Lukaku andere oorden opzoekt staat nu al vast.



Makelaar Mino Raiola probeerde nog om wat zand in de ogen te strooien door te stellen dat Lukaku voor 99.9 procent zeker zou bijtekenen, maar de Rode Duivel ontkende dat niet veel later. En coach Ronald Koeman maakt nu helemaal een einde aan deze soap. "Ik weet dat hij geen nieuw contract zal tekenen", klonk het op de persconferentie van donderdag.



De bestemming van de spits kan ook Koeman niet voorspellen. Ex-ster Didier Drogba meent dat wel te weten, de Nederlander zette de Ivoriaan echter fijntjes op zijn plaats. "Misschien moet ik dan wel wachten op een telefoontje van Drogba om te zien wat er volgend seizoen zal gebeuren. Maar eigenlijk hou ik me er nu niet mee bezig, want ik kan er zelf toch niets aan veranderen."





🏆 | @RomeluLukaku9 has been nominated for @PFA Players’ Player of the Year and Young Player of the Year at the 2017 #PFAawards. #COYB pic.twitter.com/HmPjYCeaZq — Everton (@Everton) 13 april 2017