Immers belooft: 'Dan zet ik een tattoo van deze club'

Lex Immers streek in januari neer bij Club Brugge en de Nederlander lijkt zich al uitstekende geïntegreerd te hebben in het Jan Breydelstadion. Door de vele blessures in de aanval van Blauw-Zwart was Immers de laatste wedstrijden ook basisspeler.



Daarin zag Immers Club Brugge toch enigszins de winnende flow met Anderlecht verliezen na een één op zes tegen AA Gent en Charleroi. Ondanks de achterstand van vier punten gelooft de 30-jarige toch nog in een nieuwe titel. En als het zover komt, heeft hij een opvallend plan.



"Als wij kampioen worden, staat een tattoo van Club Brugge op mijn to do-lijst", vertelt hij op de officiële kanalen van Club. "Waarom niet? Het complete plaatje is goed, ik heb het hier echt naar mijn zin."