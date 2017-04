De 11 namen bij Willem II en Go Ahead: Tilburgers niet veilig

Bij Go Ahead Eagles is het wel lang en breed alarmfase één natuurlijk. De ploeg van coach Robert Maaskant staat momenteel moederziel onderaan in de Nederlandse Eredivisie. Ook Willem II is echter nog niet helemaal veilig: de Tilburgers staan maar vijf punten boven de nacompetitiestreep. Op zondagmiddag spelen deze beide teams tegen elkaar.



Maaskant vertelde onlangs: "We moeten geen zelfmedelijden hebben. We zijn benadeeld, maar hebben ook dingen zelf fout gedaan. Dan moet je verder. Ik wil niet met toeristen op stap, maar met een groep die heel gedreven is. We hebben de verschillende varianten met de spelers besproken."



Willem II verloor in het afgelopen weekend dik van de Eredivisie-topclub PSV en na afloop van dat duel liet coach Erwin van de Looi zich ontvallen: "We moeten hier eerst van herstellen, zondag tegen Go Ahead moeten we er weer staan."



Opstelling Willem II: Lamprou, Ojo, Lachman, Peters, Van Anholt, Haye, Lieftink, Kali, Croux; Falkenburg, Oulare.



Opstelling Go Ahead Eagles: