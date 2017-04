'KNVB: twee opties voor bondscoachschap Oranje'

Bondscoach Danny Blind werd een paar weken geleden aan de kant gezet bij het Nederlands elftal en sindsdien is de KNVB op zoek naar een geschikte opvolger. Kees Jansma, de voormalig perschef van Oranje, weet dat de voetbalbond nog twee opties overheeft ...



Louis van Gaal, Frank de Boer en Ronald Koeman hebben al bedankt voor de functie, waardoor de spoeling natuurlijk ietwat dun wordt. Jansma heeft nu bij De Tafel van Kees gezegd dat de KNVB in gesprek is met drie trainers. Ruud Gullit en Henk Cate zijn een optie met zijn tweeën, maar ook Roger Schmidt is nog in de running. Dat laatste is opvallend, omdat we het hier natuurlijk hebben over een Duitse oefenmeester. Tot voor kort werkte de manager voor de Bundesliga-club Bayer Leverkusen.





Volgens Kees Jansma bij #dtvk is de KNVB voor de positie van bondscoach in gesprek met Roger Schmidt en het duo Ten Cate & Gullit — DrieHoogAchter (@3HoogAchter) April 16, 2017