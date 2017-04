TRANSFERUURTJE: Van de Beek, Griezmann, Lukaku, Cocu en Alli

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Ajax speelde op donderdagavond met een ietwat gewijzigde basisopstelling in de Amsterdam ArenA tegen Schalke 04. Lasse Schöne was geschorst en kon dus niet meedoen en hij werd vervangen door Donny van de Beek. De scouts van de grootmacht Bayern München zouden nu genoeg weten ... De website Sport1.de weet te melden dat een afvaardiging van de werkgever van vleugelspits Arjen Robben aanwezig was in onze hoofdstad om Van de Beek eens goed uit te lichten. De jonge Nederlander speelde een geweldige partij tegen Schalke en coach Carlo Ancelotti zou nu overtuigd zijn geraakt van zijn kwaliteiten. Naar verluidt heeft de clubleiding van Bayern besloten dat Van de Beek in de aankomende transferzomer aangekocht dient te worden.





De regerend landskampioen van de Eredivisie PSV maakt toch zeker geen makkelijk seizoen door. Ook in het Kyocera Stadion tegen ADO Den Haag ging het mis: het werd 1-1, waardoor de achterstand op de nummer twee Ajax op kan lopen tot zes punten. PSV heeft al een beslissing genomen over het aanblijven van zijn trainer Phillip Cocu. Het Eindhovens Dagblad weet namelijk dat de trainer sowieso mag blijven zitten. "Cocu denkt niet aan opstappen en piekert er niet over om de handdoek te gooien. Datzelfde geldt voor technisch manager Marcel Brands en Toon Gerbrands, die in tegenstelling tot veel fans niet klaar zijn met Cocu. Volgend seizoen is hij de langst zittende trainer in de Eredivisie en dat roept in combinatie met het huidige seizoen de vraag op of verfrissing niet wenselijk is."



Buitenland:

Er zitten toch wel een aantal absolute toptransfers aan te komen in de aankomende zomer met Nederlanders in de hoofdrol. Stefan de Vrij zal bijvoorbeeld verkocht worden door het Italiaanse SS Lazio, maar ook centrumverdediger Virgil van Dijk doet het goed. Jürgen Klopp zou hem per se willen hebben. Volgens de Engelse media staat de clubleiding van Liverpool wat huiverig tegenover een megadeal met Southampton, maar heeft de Duitse oefenmeester achter de schermen aangegeven dat de Reds geld uit moeten geven om bepaalde ambities te kunnen bewerkstelligen. De algemene verwachting is dat Van Dijk ongelooflijk veel moet kosten: naar verluidt zelfs ongeveer vijftig tot zestig miljoen euro.





Manchester United gaf in de afgelopen transferzomer al ongelooflijk veel geld uit, maar hoogstwaarschijnlijk zullen de Red Devils er over een aantal maanden nog een schepje bovenop doen. Het Engelse medium The Sun maakt het echter wel heel bont: United zou aan de slag gaan met Antoine Griezmann én Romelu Lukaku. Het boulevardblad denkt dat Wayne Rooney sowieso zal vertrekken bij de ploeg uit Manchester, waardoor er wat ruimte komt in het salarisbudget van de club van trainer José Mourinho. Men stelt daar wel gelijk bij dat Zlatan Ibrahimovic vermoedelijk 'gewoon' blijft waar hij is, waardoor het dus smullen geblazen wordt op Old Trafford in het aankomende seizoen.



De Engelse spelmaker Dele Alli maakt wel een heel erg sterk seizoen door bij zijn werkgever Tottenham Hotspur. Een aantal absolute grootmachten, zoals FC Barcelona en Real Madrid, houdt de situatie rond de technicus goed in de gaten, maar ook de Londenaren willen spijkers met koppen slaan. Een vertrek van Alli zou immers behoorlijk desastreus zijn voor de Spurs. Het medium de Daily Mirror weet te melden dat directeur Daniel Levy van de Londenaren Alli daarom een gepeperd nieuw contract heeft voorgeschoteld. Zet de Engelsman zijn handtekening, dan ligt hij vast tot medio 2023 en gaat hij maar liefst 47 miljoen euro verdienen in zes seizoenen, een jaarsalaris van 7,8 miljoen euro dus.