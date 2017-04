Luis Enrique laakt Barça-fans: "Overkwam Koeman ook"

FC Barcelona doet het de laatste tijd niet zo goed en de fans van de grootmacht uit Catalonië hebben hun slachtoffer wel gevonden: de Portugese middenvelder André Gomes wordt uitgefloten. Dat vindt oefenmeester Luis Enrique niet kunnen en de coach wijst daarbij naar het verleden.



Hij zegt tegen de Spaanse pers: "Spelers moet niet onzeker gemaakt worden. Nu is Gomes degene die wordt uitgefloten. Dat overkwam Michael Laudrup ooit ook, net als Ronald Koeman. Het is triest wanneer je je eigen spelers uitfluit. Iedereen hier is gewend aan het eten van de duurste kaviaar, maar dat is niet vanzelfsprekend."



Enrique gaat verder: "Zelfs als je Einstein niet bent, wist je dat dit een zware wedstrijd zou worden. We zijn heel goed omgegaan met het incasseren van twee goals. We zitten in een fase dat tegenstanders ons een beetje pijn doen en dat heeft uiteindelijk wat invloed op het vertrouwen, maar we doen nog op alle fronten mee en deze overwinning geeft ons extra kracht." Barça gaat voor een comeback. "Ik weet zeker dat we op een bepaald moment dicht bij een comeback zullen zijn. We gaan enorme risico's nemen. Misschien gaan we wel met acht spitsen spelen. We hebben werkelijk niets te verliezen."