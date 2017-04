'Opstelling Ajax: Bosz kiest deze spelers'

De Eredivisie-topclub Ajax speelde op donderdagavond nog in de Europa League tegen het Duitse Schalke 04. Op zondagmiddag is het echter al weer tijd voor de volgende belangrijke wedstrijd: het team van coach Peter Bosz neemt het op tegen het sc Heerenveen van oefenmeester Jurgen Streppel.



Bosz kan sowieso niet beschikken over linksback Daley Sinkgraven en vaste wisselspeler Jairo Riedewald. De algemene verwachting is dat Nick Viergever de plek van Sinkgraven over zal nemen, waardoor Matthijs de Ligt weer mag beginnen in het centrum van de verdediging. Het Algemeen Dagblad weet daarnaast te vertellen dat Lasse Schöne weer terugkeert in de basis, dit gaat ten koste van Donny van de Beek, die een geweldige partij speelde tegen Schalke.



Kasper Dolberg is weer fit en zou kunnen beginnen, maar bij het AD denken ze dat Bosz toch voor Bertrand Traoré zal kiezen in de punt van de aanval. Hij wordt geflankeerd door Amin Younes op links en David Neres op rechts, die speelt in de plaats van Justin Kluivert.



Verwachte opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Schöne, Klaassen, Ziyech; Neres, Traoré, Younes.