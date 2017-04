Botteghin vertelt waar het misgaat bij Feyenoord

Feyenoord heeft de laatste tijd aardig wat misstapjes gemaakt, onder meer tegen Ajax in de ArenA, maar ook tegen Sparta en PEC Zwolle. De Braziliaanse centrumverdediger Eric Botteghin weet wel waar het misgaat bij de Rotterdammers: het team van coach Giovanni van Bronckhorst wil gewoonweg te graag.



Dat zegt de Braziliaan in ieder geval tegen de NOS. "We hebben fouten gemaakt, maar ook goede dingen laten zien. Nu is dat verleden tijd. We moeten vooruitkijken. We willen te graag, natuurlijk. Soms gebeuren er dingen in de wedstrijd die je niet verwacht. Maar wij hebben er nog steeds veel vertrouwen in. We hebben alles in eigen hand. Daarom moeten we ook de wedstrijd tegen FC Utrecht winnen."



Botteghin gaat verder: "Nee, ik ben niet bezorgd. Natuurlijk wil je winnen. Je bent koploper sinds dag één. Dat wil je aan het einde van het seizoen goed afsluiten. Het maakt niet uit hoe. We moeten het alleen maar doen." Als laatste zegt hij nog iets over de wedstrijd van Ajax tegen Schalke in de Europa League. "Ze hebben het goed gedaan. Dat is lekker voor hen."