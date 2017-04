'Klopp slaat met vuist op tafel: koop Nederlander'

Er zitten toch wel een aantal absolute toptransfers aan te komen in de aankomende zomer met Nederlanders in de hoofdrol. Stefan de Vrij zal bijvoorbeeld verkocht worden door het Italiaanse SS Lazio, maar ook centrumverdediger Virgil van Dijk doet het goed. Jürgen Klopp zou hem per se willen hebben.



Volgens de Engelse media staat de clubleiding van Liverpool wat huiverig tegenover een megadeal met Southampton, maar heeft de Duitse oefenmeester achter de schermen aangegeven dat de Reds geld uit moeten geven om bepaalde ambities te kunnen bewerkstelligen. De algemene verwachting is dat Van Dijk ongelooflijk veel moet kosten: naar verluidt zelfs ongeveer vijftig tot zestig miljoen euro.



The Times schrijft dat ook Naby Keita van de Bundesliga-verrassing Red Bull Leipzig in de concrete belangstelling staat van Liverpool. De middenvelder uit Guinee moet over een aantal maanden eveneens de overstap maken naar Anfield Road, om Georginio Wijnaldum te vergezellen op het middenrif. Met twee spelers, Keita en Van Dijk dus, zou Klopp overtuigd zijn dat Liverpool een gooi kan doen naar het kampioenschap.