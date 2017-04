'We overwegen zijn terugkeer bij FC Barcelona'

Vleugelaanvaller Gerard Deulofeu deed het vrij aardig onder Ronald Koeman bij Everton, maar hij was ook weer niet elke week top. Daarom werd de Spanjaard in de afgelopen winter uitgeleend aan het Italiaanse AC Milan, waar hij helemaal is opgebloeid. FC Barcelona kan hem echter voor een vast bedrag terugkopen.



Deulofeu is nog altijd eigendom van de Toffees, maar Barça beschikt dus over een zogenaamde terugkoopclausule, naar verluidt van ongeveer twaalf miljoen euro. In gesprek met TV3 bevestigt directeur Robert Fernandez dat dat een serieuze optie is. "Deulofeu? We overwegen zijn terugkeer naar Barcelona, dat lijdt geen enkele twijfel. Gerard is zonder meer een optie voor de toekomst."



Een paar maanden geleden werd Deulofeu nog gelinkt aan een tijdelijke overstap naar de Amsterdam ArenA en Ajax. Marc Overmars meldde zich op Goodison Park voor de technisch begaafde Spanjaard, maar die gaf de voorkeur aan een transfer naar de Serie A. Ajax deed op zijn beurt zaken met San Paolo en haalde David Neres naar Nederland voor ongeveer twaalf miljoen euro.