"Als ze niet verder willen met mij, hoor ik het wel"

Het gaat niet bepaald lekker met de prestaties van de Eredivisie-club NEC. Op zaterdagavond bleek FC Twente veel te sterk voor de club uit Nijmegen, die nu op de zeventiende plek van de Nederlandse competitie bivakkeert. En dat betekent dat degradatie alleszins een mogelijkheid is voor NEC.



Coach Peter Hyballa zegt tegen Omroep Gelderland dat hij desondanks niet bang is voor een ontslag. "Als de club met mij verder wil, ga ik volle bak en is morgen de volgende werkdag. Maar als ze niet met mij verder gaan, hoor ik het wel. De woorden dramatisch gebruik ik niet. Ik leid als trainer 25 spelers op en tien man in de staf. En dan moet je als kapitein altijd voorop gaan."



De Nijmegenaren moeten nog tegen concurrent Excelsior en AZ in De Goffert. Ook dient NEC nog te spelen tegen sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion. "Volgende week Excelsior is een absoluut beslissende finale, want zij staan drie punten voor ons. Als we die verliezen, hebben we heel realistische kansen op de nacompetitie."