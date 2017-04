Zlatan: ik voelde me niet goed en was moe

Coach José Mourinho was afgelopen vrijdagochtend niet bepaald te spreken over zijn aanvallers bij Manchester United, die gewoonweg geen kansen konden creëren in de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen het Belgische RSC Anderlecht. Spits Zlatan Ibrahimovic is het eigenlijk wel eens met The Special One.



In gesprek met het medium Sky Sports zegt de Zweed: "Ik denk dat hij gelijk had in zijn analyse. Ik voelde me niet goed, in de zin van dat ik moe was. Maar het is geen excuus omdat ik meer had moeten doen en beter had moeten spelen."



Ibrahimovic gaat verder met zijn verhaal: "Ik spreek voor mezelf, het was niet goed. We hebben veel wedstrijden gespeeld en ik heb de meeste van ons allemaal gespeeld. Maar het seizoen duurt nog een maand. We doen mee om de Europa League en het einde van de Premier League is in zicht. We gaan ervoor vechten."