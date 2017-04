'PSV heeft besluit genomen over aanblijven Cocu'

De regerend landskampioen van de Eredivisie PSV maakt toch zeker geen makkelijk seizoen door. Ook in het Kyocera Stadion tegen ADO Den Haag ging het mis: het werd 1-1, waardoor de achterstand op de nummer twee Ajax op kan lopen tot zes punten. PSV heeft al een beslissing genomen over het aanblijven van zijn trainer Phillip Cocu.



Het Eindhovens Dagblad weet namelijk dat de trainer sowieso mag blijven zitten. "Cocu denkt niet aan opstappen en piekert er niet over om de handdoek te gooien. Datzelfde geldt voor technisch manager Marcel Brands en Toon Gerbrands, die in tegenstelling tot veel fans niet klaar zijn met Cocu. Volgend seizoen is hij de langst zittende trainer in de Eredivisie en dat roept in combinatie met het huidige seizoen de vraag op of verfrissing niet wenselijk is."



De krant gaat verder met zijn verhaal: "Andersom kan de trainer ook op enig krediet rekenen en dat is na twee succesvolle jaren logisch. Dat PSV in 2016 de titel met veel geluk won, dondert daarbij niet. Net zoals het nu niet dondert dat de club een aantal keren veel pech had." Intern zou men van mening zijn dat vooral de spelersgroep op de schop moet.