'Bayern München: zomertransfer van Ajacied'

Ajax speelde op donderdagavond met een ietwat gewijzigde basisopstelling in de Amsterdam ArenA tegen Schalke 04. Lasse Schöne was geschorst en kon dus niet meedoen en hij werd vervangen door Donny van de Beek. De scouts van de grootmacht Bayern München zouden nu genoeg weten ...



De website Sport1.de weet te melden dat een afvaardiging van de werkgever van vleugelspits Arjen Robben aanwezig was in onze hoofdstad om Van de Beek eens goed uit te lichten. De jonge Nederlander speelde een geweldige partij tegen Schalke en coach Carlo Ancelotti zou nu overtuigd zijn geraakt van zijn kwaliteiten. Naar verluidt heeft de clubleiding van Bayern besloten dat Van de Beek in de aankomende transferzomer aangekocht dient te worden.



Het is overigens niet voor het eerst dat Bayern München geïnteresseerd is in het talent van Ajax. In zijn tijd bij de jeugd van de Amsterdammers op De Toekomst kreeg Van de Beek al eens een belletje van Der Rekordmeister, dat op dat moment bijzonder veel wilde doen om hem te overtuigen naar de Allianz Arena te komen. Van de Beek wees de kapitaalkrachtige Duitsers echter af.