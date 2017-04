ADO rook bloed: "We voelden ze kraken na de 1-1"

Een afgekeurd doelpunt en een enorme misser leken een frustrerende avond te betekenen, maar Mike Havenaar wist ADO Den Haag alsnog te helpen aan een punt tegen PSV: 1-1. Doelman Robert Zwinkels rook na de gelijkmaker zelfs bloed.



Zwinkels had het liefst nog wat langer op het veld gestaan, zo vertrouwde hij Omroep West toe. "We voelden ze kraken na de 1-1. Met misschien vijf minuten extra, had het anders kunnen aflopen."



Zelf hield hij ADO in eerder stadium op de been. "Je moet als keeper alert blijven, altijd. De eerste helft was gewoon slecht van ons. We konden weinig druk op PSV krijgen en hebben echt alleen maar achter de bal aan gelopen. Maar in de tweede helft was voornamelijk die laatste fase echt voor ons. Wij hadden de overhand."