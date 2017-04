"Dat hou ik voor me, maar het was niet positief"

Met een snelle assist leek Jürgen Locadia een mooie avond tegemoet te gaan, maar na afloop was de PSV-aanvaller vooral somber. Hij zag zijn ploeg op bezoek bij ADO Den Haag een voorsprong verspelen: 1-1.



De landstitel is niet langer realistisch en ook plek twee lijkt uit beeld. "Ik denk het wel, maar ik heb er geen woorden voor dat we het zo hebben laten liggen. Het ligt aan iedereen", zo laat hij weten aan Omroep Brabant. "In de eerste helft spelen we ADO van de mat en dan gaan we de tweede helft zo achteruit lopen. Zuurder dan dit kan niet."



De meegereisde PSV-fans zongen 'schaam je kapot' en schreeuwden om het vertrek van de trainer. "De fans hebben al het recht om boos te zijn en ik snap dat zij teleurgesteld zijn in ons", aldus Locadia. "Ook in de kleedkamer ging het er aan toe. Wat er precies gezegd is hou ik voor me, maar het was niet positief. Ik denk dat het seizoen voor ons nu klaar is."