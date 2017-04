Sparta Rotterdam kreeg in de eerste maanden van het seizoen veel complimenten, maar na een zwakke reeks is handhaving nog het maximaal haalbare. De 3-1 nederlaag bij Roda JC Kerkrade vergroot de paniek op Het Kasteel.



"Je kon goed zien dat spelers last hadden van spanning. Ze kozen voor risicoloze oplossingen en dat betekende vaak een lange bal", zo liet Pastoor na afloop weten aan RTV Rijnmond. Na rust werd het spel wel beter. "Al zat het niet altijd mee. Maar de kans dat we succesvol zouden zijn, zat er wel degelijk in."



Pastoor baalt als een stekker van deze nederlaag. "Als wij in onze sterkte willen komen dan zullen wij moeten duelleren en de tweede ballen pakken als de wedstrijd daarom vraagt. Daarnaast moeten we voetballen om een goal te maken. In de tweede helft is dat over het algemeen goed gelukt, maar in de eerste helft kwamen we tekort."