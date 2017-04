Vitesse-doelman heeft duidelijk statement voor Feyenoord

Vitesse speelt over twee weken de bekerfinale in De Kuip, maar op bezoek bij Excelsior wist het zaterdagavond geen lekkere aanloop te creëren. Er werd een 1-0 nederlaag geleden en Eloy Room haalde een spaarzame voldoende als doelman.



"Natuurlijk kan ik mezelf dan onderscheiden, maar daar koop je niks voor. Je probeert je ploeg op de been te houden, maar we hebben het niet afgedwongen om te kunnen winnen. Dus dan baal je achteraf evenveel als de rest, het was namelijk heel slecht vandaag", somberde de goalie na afloop tegenover Omroep Gelderland.



Vitesse speelt voor de bekerfinale nog thuis tegen Feyenoord en velen vrezen dat zij zich gaan inhouden. "Maar dat gaat niet gebeuren", verzekerde Room. "Wij willen ook van Feyenoord winnen en we gaan niet terughouden. We gaan vol voor de punten en het maakt niet uit dat het tegen Feyenoord is."