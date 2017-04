PSV'ers begrijpen boze fans: "Dit seizoen is verpest"

De PSV-supporters zagen voor de winterstop al meerdere doelstellingen mislukken en zaterdagavond leek ook Champions League-voetbal definitief uit beeld te verdwijnen. Zelfs winst op Ajax is vermoedelijk niet voldoende, dus Marco van Ginkel begrijpt de furieuze reacties in het gastenvak.



Van Ginkel zag de achterban boos reageren na het 1-1 gelijkspel bij ADO Den Haag. "Dit is echt een mokerslag inderdaad. Een enorme teleurstelling voor de fans en voor ons. Ik begrijp volkomen dat ze boos zijn", zo vertelde hij na afloop aan het Eindhovens Dagblad.



Ook Joshua Brenet had het mentaal zwaar. Hij begrijpt het puntenverlies niet. "Er kwamen extra aanvallers in en we kwamen onder druk te staan. Eigenlijk hadden we gewoon de controle. En dan valt die toch nog. Het probleem dit seizoen is dat we te weinig scoren. Ook vanavond hadden we het eerder moeten afmaken. Nee, dit seizoen is verpest."