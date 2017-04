Zelfs wisselen probleem bij PSV: "Dat mag niet gebeuren"

Op bezoek bij ADO Den Haag heeft PSV het zaterdagavond lelijk laten afweten. Op het veld door de late gelijkmaker (1-1), maar ook op zijn eigen bank.



Cocu had Andrés Guardado willen vervangen door Steven Bergwijn, maar in de praktijk ging Jürgen Locadia naar de kant. "Ik wilde Guardado eraf halen om meer risico te kunnen nemen, want aan een gelijkspel hebben we niks", zo liet hij weten aan FOX Sports



Cocu vervolgde: "Het werd verkeerd doorgegeven en op dat moment stond hij al aan de zijkant. Ik had hem wel terug kunnen duwen, maar dan waren we weer een minuut kwijt. In het tumult is er een misverstand ontstaan. Dat mag niet gebeuren. Dat moeten we onszelf zeker aantrekken."