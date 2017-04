VIDEO: Cocu woest op eigen staf na PSV-wissel

Bij PSV ging zaterdagavond een hoop fout in het uitduel bij ADO Den Haag. Op de valreep verspeelde de ploeg een voorsprong (1-1) en daarmee de kans op een betere klassering. Trainer Phillip Cocu was al woedend, want richting de bank riep hij na de wissel van Jürgen Locadia duidelijk: "Ik zei toch Andrés (Guardado, red.) eruit!"





