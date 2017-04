Clash tussen Eredivisie-topscorers blijft uit door gele kaart

Ricky van Wolfswinkel zal met gemengde gevoelens naar zijn gele kaart tegen Excelsior kijken. Vanwege protesteren ontbreekt de Vitesse-spits namelijk in het volgende competitieduel.



Van Wolfswinkel mist een prachtig affiche: Feyenoord-thuis. Dat zal de topsporter in hem ongetwijfeld niet bevallen, maar het is voor hem ook een pluspunt. Immers: de clubtopscorer kan zich op deze wijze volledig gaan concentreren op de bekerfinale tegen AZ van een week later.



Met achttien doelpunten staat Van Wolfswinkel tweede in het topscorersklassement. Alleen Nicolai Jörgensen van Feyenoord scoorde vaker: negentien keer.





'90 gele kaart voor Van Wolfswinkel. De spits mist hierdoor het duel tegen Feyenoord vanwege een schorsing #excvit #Vitesse — Vitesse (@MijnVitesse) 15 april 2017