Tip voor Oranje-staf: "Op een stand-by lijst zetten"

Bas Dost imponeert nog niet als Oranje-spits en Vincent Janssen is namens Tottenham Hotspur bezig aan een moeizaam seizoen. Volgens Bert Konterman loopt het alternatief mogelijk rond in de Eredivisie: Ricky van Wolfswinkel.



Na zijn hattrick tegen sc Heerenveen (4-2) gaat de spits op naar de twintig competitietreffers. Of dat een Oranje-invitatie waard is? "Het is een ander type spits dan bijvoorbeeld Bas Dost", opent Konterman. "Ik vind dat er gevarieerd moet worden in de spitsen die je wilt selecteren. Ik zou hem wel op een stand-by lijst zetten."



Van Wolfswinkel keerde afgelopen zomer terug in Arnhem, maar moet volgens de oud-voetballer wel blijven mikken op het buitenland. "Jonge spelers gaan te snel naar het buitenland. Ze moeten rijpen, net als wijn en kaas. Met de ervaring die hij opdoet in Nederland, lukt het hem misschien om in het buitenland wél te slagen."