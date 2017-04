ADO Den Haag komt rond PSV met heugelijk nieuws

ADO Den Haag heeft in aanloop naar het thuisduel met PSV goed nieuws gecommuniceerd met de buitenwacht. Er is een belangrijke commerciële deal gemaakt.



Het contract met Basic-Fit is zaterdag met een jaar verlengd. Een enorme verrassing is dat misschien niet, want al zeven jaar op rij is de sportschoolketen straks al actief als belangrijkste sponsor van ADO Den Haag. In het Kyocera Stadion is men logischerwijs trots.



"Dat is iets unieks in het huidige voetbal, zo'n trouwe partner", zo vertelt algemeen directeur Mattijs Manders op de clubwebsite. "Ik ben blij dat Basic-Fit weer het vertrouwen in ons heeft uitgesproken. We zien uit naar een succesvol seizoen."





Basic-Fit ook volgend seizoen hoofdsponsor van ADO Den Haag! pic.twitter.com/J2lWXWbglO — ADO Den Haag (@ADODenHaag) 15 april 2017