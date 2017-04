Manchester City steviger op CL-plek na ruime uitzege

Manchester City blijft jagen op een nieuw ticket voor de Champions League en daarin ligt het op koers. Zaterdagavond won de ploeg van Pep Guardiola met 0-3 van Southampton.



In de eerste helft wist Southampton zich nog staande te houden, maar na rust ging het mis voor de thuisclub. De Belg Vincent Kompany bracht City op voorsprong. De Duitser Leroy Sané en de Argentijn Sergio Agüero lieten de marge in het slotkwartier oplopen naar 0-3.



City begon deze speelronde als nummer vier van de Premier League en staat nu tijdelijk derde, wat vermoedelijk ook het maximaal haalbare is. Guardiola en consorten moeten vooral naar onderen kijken. Immers: nummer zeven Arsenal staat op tien punten achterstand met nog twee inhaalduels.



Southampton deed overigens geen beroep op Jordy Clasie en Cuco Martina. Hun ploeg staat nu negende.



Scoreverloop:

0-1 (55') Vincent Kompany

0-2 (77') Leroy Sané

0-3 (80') Sergio Agüero