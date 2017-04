Ödegaard spreekt zich uit over Friese huurperiode

De samenwerking tussen sc Heerenveen en Martin Ödegaard is nog geen doorslaand succes. Volgens buitenlandse media is een zomers afscheid reëel, maar de huurling van Real Madrid is nog steeds blij met zijn beslissing.



"Ik zocht een club waar ik veel kon voetballen", vertelt de Noorse middenvelder in de Leeuwarder Courant. "Na twee jaar in het tweede van Real Madrid te hebben gespeeld zocht ik een nieuwe uitdaging. De laatste weken speel ik wat minder, maar ik sta nog steeds achter mijn beslissing om naar Heerenveen te gaan."



Zo wil Ödegaard zich dolgraag bewijzen in het uitduel met Ajax. "We treffen met Ajax een ploeg in vorm", zo weet de jongeling. "Momenteel hebben ze de sterkte ploeg van de Eredivisie, denk ik. Voor een overwinning op Ajax moeten we onze sterkste dag hebben."