Na een reeks van ruim vijftig Eredivisie-wedstrijden is Luuk de Jong zijn basisplaats bij PSV kwijt. Trainer Phillip Cocu heeft hem geslachtofferd voor het bezoek aan ADO Den Haag en Hugo Borst maakt zich zorgen om de spits.



Met acht goals in dertig competitieduels is De Jong bezig aan een treurig seizoen. Zelfs als aanvoerder komt hem dat duur te staan. "Ik maak me zorgen over hoe hij beweegt", zo laat columnist Hugo Borst weten in het FOX Sports-programma De Eretribune. "Het lijkt wel alsof dat lichaam helemaal op is."



"Zijn motoriek is niet goed, hij beweegt langzamer, draait langzamer... Hij was natuurlijk al niet zo wendbaar, maar het lijkt wel alsof hij een vrachtwagen is geworden", aldus Borst, die met een knipoog de reden aanhaalt. "Hij heeft voor het eerst een vaste vriendin."